Volley B1: la GesanCom Marsala torna con un punto da Messina

E’ servito il tie-break per decretare la vincitrice del confronto tra la Farmacia Shultze Messina e la GesanCom Marsala Volley che così dividono la posta in palio grazie ai parziali 25/22, 25/17, 24/26, 22/25 e 15/10. Vittoria per 3-2 che, in questa settima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile, arride alle padroni di casa dell’Amando Volley che vengono a capo di un match equilibrato e dai due volti, una prima parte ad appannaggio delle ragazze di Coach Prestipino che si aggiudicano due set giocando quasi sempre in vantaggio e riuscendo a far valere una maggiore concentrazione nei momenti topici che serviranno ad allungare e chiudere i parziali.

Una seconda parte, invece che la GesanCom Marsala Volley di Coach Campisi giocherà contenendo le messinesi e piazzando gli allunghi che servivano dopo estenuanti punto a punto conditi da difese estreme e buoni attacchi da entrambe le parti.

Una parità che rispecchia le forze in campo e che non concede meriti in più a nessuna delle contendenti, un match vibrante che soltanto il tie-break poteva risolvere. Per il Marsala Volley spiccano le prestazioni di Giorgia Silotto, Francesca Morciano e Simona Galiero che timbrano in doppia cifra il proprio cartellino. A loro si accoderà Alice Gasparroni con un’ottima prestazione giocata in due set e mezzo e la sempre più concreta Chiara Bergese che, al centro della rete, quando chiamata, risponde con buone prestazioni.

Un punto che muove la classifica dopo un match difficile per il roster lilibetano che adesso sarà chiamato a ripetere le prestazioni casalinghe nella prossima sfida contro Altino che questo appassionante torneo di B1 presenta per il prossimo appuntamento.

Tabellino di gara:

Farmacia Schultze Messina: Bertiglia 20, De Luca 0, Nielsen 17, Matrullo 13, Bilardi 6, Labianca 9, Quiligotti (L), Santoro 1, Murru 0, Spitaleri (L2), Bertasi ne, Basile ne, Bonfitto ne, Decandia ne. Allenatore: Alessandro Prestipino.

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 4, Caserta 4, Grippo 1, Galiero 12, Silotto 24, Morciano 10, Norgini (L), Gasparroni 11, Sturniolo 1, Bergese 6, Modena 0. Allenatore: Ciccio Campisi.

Note Punti battuta: Marsala 6, Amando 8 – Errori battuta: Marsala 19, Amando 16 – Muri punto: Marsala 10, Amando 7 – Errori ricezione: Marsala 6, Amando 5.