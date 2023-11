Al Cimitero di Mazara un minibus per disabili e anziani

“Visto il bilancio positivo ed il gradimento del servizio di mobilità che abbiamo attuato in via sperimentale l’1 ed il 2 novembre al cimitero comunale, abbiamo deciso di proseguire la sperimentazione ogni domenica, dalle ore 8,30 alle ore 13. Il servizio sarà garantito con i nostri minibus da 14 posti e consentirà ad anziani e disabili di essere trasportati dai luoghi di parcheggio nei pressi del cimitero fino all’interno, evitandogli faticose camminate, e di essere riportati fuori dal cimitero dopo la visita ai loculi dei propri cari”.

Lo ha dichiarato l’assessore comunale alla mobilità Matteo Bommarito annunciando che a partire da domenica 19 novembre, ogni domenica dalle ore 8,30 alle 13, sarà attivato nei pressi del cimitero comunale il servizio di minibus gratuito per disabili ed anziani.

Il mezzo effettuerà il percorso già sperimentato l’1 e 2 novembre: percorrerà il tragitto sia in via della Pace con arrivo nella piazza e ritorno che in via Paisiello, entrando all’interno del cimitero, accompagnando le persone in prossimità dei loculi di riferimento ed effettuando il percorso inverso.

Il servizio è gratuito e garantito con mezzi ed autisti comunali.