Olio, la Sicilia segna un +34%. Prezzo medio 8,20 euro

In tanti stanno correndo ad acquistare la nuova tornata di olio, la prima, di quest’anno. Anche se i prezzi salgono. La raccolta 2023 delle olive in Italia per la produzione dell’olio extravergine nazionale, con il Sud che segna un +34% rispetto allo scorso anno, salva l’Italia dalla caduta verticale del centro nord (-1/3) per un totale nazionale che sarà di circa 290mila tonnellate, al di sotto della media dell’ultimo quadriennio.

In Italia infatti le giacenze di Evo continuano a diminuire vertiginosamente; secondo Frantoio Italia – report numero 9 del 2023 – al 30 settembre erano appena 105.291 tonnellate, contro le 165.299 tonnellate di un anno fa (-36,3%). A pesare quest’anno è stato il clima impazzito con eventi estremi: piogge durante la fioritura, siccità e alte temperature che hanno messo a dura prova gli uliveti nazionali.

Il mese di ottobre è fondamentale per la completa maturazione delle olive e oltre ai volumi inferiori alle attese c’è l’incognita della resa in olio. In Sicilia si stima una produzione sostanzialmente stabile rispetto alla già bassa produzione dello scorso anno e comunque al di sotto della media.

Secondo ISmea, alla seconda settimana di novembre 2023 il prezzo dell’olio di oliva extravergine si è attestato a 8,20 euro al chilogrammo, in flessione di 0,17 euro al chilo sugli 8,37 registrati nella prima settimana di novembre (-2%), come si evince dal grafico sottostante. Si tratta del sesto calo consecutivo del prezzo medio dell’olio Evo dalla fine di settembre e al contempo si osserva che il calo di prezzo – diventato nel tempo via via sempre minore fino a fine ottobre – ora torna su valori elevati.