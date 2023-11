Al ‘Sollima’ di Marsala il concerto del pianista Pavone

Il prossimo 19 novembre il quinto appuntamento della XXIII Stagione Concertistica al Teatro Sollima di Marsala. Sul palco il pianista Vincenzo Pavone, vincitore di numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali.

Laureatosi con il massimo dei voti e la lode si è esibito oltre che in Italia in diversi teatri e sale da concerto in: Salisburgo, Edimburgo, Belgio, New York, Regno Unito. Il programma comprende la Sonata op. 111 n.32 di Beethoven, ultima sonata composta dall’autore già in stato sordità avanzata; a seguire alcuni capolavori di Franz Listz: le Jeux d’eau à la villa d’este, Réminiscences de Norma, Consolazione n.3.

Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria); abbonamenti 2^ Parte Stagione (8 concerti): € 50 Platea e Palchi non numerati, acquistabili contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.