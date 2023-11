Cosa fare dopo il Liceo? I ragazzi del “Ruggieri” a confronto con Matteo Spreafico (VIDEO)

Una settimana di incontri e confronti per aiutare i ragazzi dell’ultimo anno di scuola superiore a scegliere con consapevolezza il proprio futuro. Fondatore della startup “School Innovation Lab”, Matteo Spreafico è diventato in poco tempo un punto di riferimento nell’ambito dell’orientamento. In quest’ottica, è stato invitato dalla dirigente del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, Fiorella Florio, a mettere la propria esperienza a disposizione dei ragazzi dell’istituto lilibetano, che hanno avuto modo di prenotare il proprio incontro one-to-one, durante il quale hanno rivolto a Matteo Spreafico le proprie domande sulle varie facoltà universitarie, ma anche sulla vita fuori sede, in modo da operare una scelta consapevole sul percorso di studi e da intraprendere al termine degli esami di Stato.