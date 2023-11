Progetti strategici per i territori trapanesi, si presenta l’Area Vasta West Sicily

È in programma giovedì 16 novembre alle 16.30, nella sala conferenze di Sicindustria Trapani (via Mafalda di Savoia, 26) l’evento per la presentazione della “Strategia West Sicily 2034” nell’ambito del progetto a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica, promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con Trapani Comune capofila.

Si tratta del momento conclusivo di un lungo percorso concertativo, che ha coinvolto istituzioni e portatori di interesse dell’intero territorio (i 25 comuni dell’Area Vasta), per la condivisione di una vision territoriale ed una strategia di medio periodo, che migliori e rafforzi i processi, le competenze e gli strumenti di pianificazione strategica sovra-comunale, costruendone anche il sistema di attuazione, definendo e valutando progetti strategici e istituendo una rete stabile territoriale e un sistema di governance (ufficio unico) che coordini i processi di programmazione, progettazione, valutazione e monitoraggio.

I temi sul tavolo sono quelli tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, coesione e inclusione e salute.

Interverranno: Vito Pellegrino, Presidente di Sicindustria Trapani; Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani; Marilena Cricchio, RUP MediAree, Comune di Trapani; Raffaella Florio, Responsabile Consulta Città Medie e Pianificazione Strategica – ANCI; Caterina Borruso, Esperto in gestione di processi partecipativi – Team Group STEP; Enrico Camilleri, Esperto di pianificazione strategica e politiche di sviluppo e coesione territoriale; – Team Group STEP; Gildo La Barbera, Project Manager “West Sicily 2034” – Team Group STEP; Carlo Pisciotta, Esperto in diritto degli enti locali – Team Group. Modera la giornalista Stefania Renda.

Per info: www.westsicily2034.it