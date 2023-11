Incontro all’Istituto “Calvino” di Trapani con i ragazzi del progetto di specializzazione in Management

In una affollata aula magna dell’Istituto Tecnico ”Salvatore Calvino” di Trapani il presidente della Sportinvest e delle due maggiori società sportive del capoluogo Valerio Antonini ha incontrato gli studenti delle cinque classi del triennio che frequentano il progetto didattico di specializzazione in “Management dello Sport” all’interno dell’indirizzo A.F.M. (Amministrazione, Finanza e Marketing) del settore economico dell’Istituto. Nel corso dell’interessante incontro, rientrante tra quelli programmati con personalità e professionisti del mondo dello sport, il presidente Antonini ha intrattenuto l’auditorio sull’ampio e articolato progetto che intende sviluppare a Trapani in ambito sportivo e sui riflessi positivi per il territorio che esso può generare in campo turistico ed economico.

Quella di Antonini, che ha parlato anche dell’azienda con sede a Londra di cui è proprietario e che gli garantisce una grande solidità economica, è stata una vera e propria lezione in materia di management, economia, finanza e marketing, argomenti approfonditi poi in alcuni dettagli rispondendo alle domande poste da numerosi studenti. Partendo dalla sua storia personale, che gli ha consentito di diventare un imprenditore di successo, Antonini ha infine incoraggiato i ragazzi a perseguire i propri sogni impegnandosi nello studio, rifuggendo da fumo, alcolici e stupefacenti, senza demordere di fronte alle difficoltà incontrate nel loro percorso formativo e di crescita.

Al termine dell’incontro un sentito ringraziamento ad Antonini è stato espresso dalla dirigente dell’Istituto Margherita Ciotta.