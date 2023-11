Il vescovo Giurdanella in visita al Comune di Marsala

Il vescovo di Mazara Angelo Giurdanella è stato in visita al Comune di Marsala. Una presenza molto apprezzato dai dipendenti che lo hanno atteso e accolto nell’atrio del Palazzo Municipale, subito dopo l’incontro con gli amministratori e i dirigenti comunali.

Dopo le parole di ringraziamento per la visita, il sindaco Grillo ha illustrato al vescovo – accompagnato dall’arciprete don Marco Renda – taluni aspetti dell’azione amministrativa, con particolare riferimento alle periferie di Marsala, di cui ha voluto condividere con monsignor Giurdanella aspettative e criticità.

“Nel ribadire la vicinanza del Comune di Marsala e della mia Amministrazione alla Diocesi di Mazara, al vescovo Giurdanella ho rappresentato la visione di una comunità votata all’accoglienza e all’inclusione delle fasce più deboli – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Insieme al presidente del consiglio Enzo Sturiano, alla Giunta e ai dirigenti ho illustrato al nostro Vescovo l’attività che questa Amministrazione sta portando avanti nei quartieri popolari di Via Istria, Sappusi e Amabilina. Ho chiesto il suo massimo supporto in modo tale che Chiesa e Comune, ciascuno per il proprio ruolo, possano rafforzarsi a vicenda come presidi fondamentali per la comunità marsalese, a cominciare dalle periferie, rifiutando altresì la spirale della violenza verbale che genera ulteriore violenza”.

“Sapere cogliere il bene dell’altro, usare la gentilezza nei rapporti con il prossimo, farsi guidare dal cuore oltre che dalla mente nel nostro impegno lavorativo è il segreto per una civile e pacifica convivenza, a tutti i livelli – ha affermato monsignor Giurdanella -. Il sostegno della Chiesa non manca laddove c’è bisogno, tenendo conto che la periferia è il centro da cui dobbiamo muoverci per migliorare la comunità amministrata e migliorarci personalmente”.

Al termine dell’incontro in Sala Giunta, il vescovo è stato accolto dai dipendenti nell’Atrio del Palazzo Pubblici Uffici. Qui, monsignor Angelo Giurdanella – dopo aver sottolineato l’importanza di essere al servizio del cittadino – ha condiviso con i comunali spunti di riflessione, impartendo poi la sua benedizione ai presenti e a tutta la città.