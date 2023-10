La stagione invernale magra di Ryanair (e non solo) dall’aeroporto di Birgi

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha messo in vendita 36 nuove rotte che inizieranno nel corso dell’orario invernale 2023/24.

In particolare Ryanair ha annunciato il suo operativo invernale 23/24 per la Sicilia, con 5 nuove rotte internazionali per Bucarest, Norimberga, Parigi, Praga e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze su altre 15 rotte per city break invernali come Barcellona, Bruxelles, Budapest e Cracovia.

Ma di Trapani nessuna traccia.

Ryanair baserà tra l’altro, un nuovo aeromobile B737 all’aeroporto di Catania per la stagione invernale 23/24 (investimento di 100 milioni di dollari), portando a 7 la flotta totale della compagnia aerea in Sicilia e creando oltre 200 posti di lavoro altamente retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri.

Il CEO della compagnia aerea, Eddie Wilson, torna a parlare del decreto sul caro prezzi attuato dal Governo italiano che secondo lui è illegale.

Fatto sta, a parte le rotte confermate, in inverno non c’è traccia dall’aeroporto di Birgi delle tratte per la danese Billund, Bordeaux e Tolosa (Francia), Bratislava (Slovacchia), Bruxelles (Charleroi, Belgio), Düsseldorf, Francoforte e Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), Katowice e Varavia (Polonia), Londra e Manchester (Inghilterra), Porto (Portogallo), Riga (Lettonia), Siviglia (Spagna).

Resta il collegamento, unico internazionale, con Malta, con una cadenza di due voli a settimana che aumentano a Natale e nei periodi festivi.

Tra le mete italiane invece restano: Bologna (3 volte la settimana e più voli nei periodi di Dicembre e dei ponti), Pisa (due voli a settimana tranne nei festivi), Milano-Bergamo (ogni giorno c’è un volo da e per il capoluogo lombardo), la gettonata Napoli che raggiunge i tre voli settimanali, Roma (4 alla settimana), Torino (2), Venezia (2).

Birgi perde i collegamenti da e per Pescara.

L’operativo di Ryanair per l’inverno 2022 su Trapani-Marsala includeva Milano-Bergamo, Roma-Fiumicino, Torino, Treviso, Bologna, Pisa e Malta, come rotta internazionale. Tra il 2022 e il 2023 erano arrivate le altre rotte internazionali.