Maltempo a Milano, esondato il Seveso a Niguarda. Allagati sottopassi

MILANO (ITALPRESS) – A causa del maltempo, delle forti pioggie e del vento che da questa notte colpiscono Milano, in zona Niguarda è in corso l’esondazione del Seveso. I livelli del Seveso sono ancora molto alti, anche a nord. L’esondazione, secondo quanto riferisce l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, durerà ancora per qualche ora. Allagati ora anche i sottopassi Negrotto e Testi. Anche nei tratti cittadini del fiume Lambro il livello dell’acqua è alto ma non si registrano per ora esondazioni. Sono state però vacuate delle comunità in via precauzionale.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma