Da domenica torna l’ora solare: resterà in vigore fino al 31 marzo

Torna l’ora solare. Come ogni anno, l’ultima domenica di ottobre è caratterizzata dal cambio di orario, che accompagnerà gli italiani fino alla fine di marzo.

Di fatto, nel corso della notte tra sabato 28 e domenica 29 si dovranno spostare le lancette indietro di un’ora. Non occorre farlo per i dispositivi digitali, che si aggiornano automaticamente. La buona notizia, dunque, è che domenica ci si sveglierà più riposati, con un’ora in più di sonno. Al contempo, però, il sole tramonterà un’ora prima e, di conseguenza, si dovranno accendere le luci un po’ prima, sia nelle abitazioni private che nelle strutture e nelle strade pubbliche, con un inevitabile aggravio per quanto riguarda i costi della bolletta.

L’ora legale tornerà in vigore domenica 31 marzo, in coincidenza con il giorno della Santa Pasqua.