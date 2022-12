Unione Ciechi di Marsala, pubblicato il bando per gli operatori volontari

È stato pubblicato il Bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale. Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione all’Unione Italiana Ciechi di Marsala che tradizionalmente ha accesso con un proprio progetto. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.