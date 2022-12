Il Movimento 5 Stelle di Mazara firma la mozione di sfiducia al sindaco

“Il Movimento 5 Stelle di Mazara del Vallo non può più essere complice di una totale inefficienza amministrativa ed un’assoluta incapacità politica che gravano sul benessere della nostra Città e quindi la firma della mozione di sfiducia al Sindaco Quinci è stato un atto doveroso per cercare di cambiare rotta”. Questa è la dura presa di posizione del Movimento nei confronti dell’Amministrazione Quinci.

“Il M5S invita anche gli altri gruppi politici di opposizione, che ad oggi hanno soltanto a parole, in Consiglio comunale, evidenziato il fallimento di questo sindaco, ma che non sono stati mai consequenziali – si legge ancora nella nota – ad essere coerenti e sottoscrivere la mozione di sfiducia al primo cittadino e alla sua squadra. Si richiama alla responsabilità tutti quei consiglieri comunali che hanno a cuore le sorti della nostra città e la vogliono libera. Abbiamo bisogno di una guida responsabile, attenta, in grado di dialogare, che guardi al futuro e al buon funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini e porti avanti progetti di sostanza. Liberiamo la città che è preda di numerosi problemi ai quali però non si pensa minimamente di trovare soluzioni concrete e strategiche. I cittadini non vogliono una città meravigliosa ma una città normale”.