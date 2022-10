Dal governo Draghi 5 milioni per Marsala. Il M5S al sindaco Grillo: “Si usino per contrastare il caro bollette”

Gli attivisti di Marsala del Movimento 5 Stelle di Marsala tornano a farsi sentire. Oggetto dell’intervento il caro bollette che si sta abbattendo sulle famiglie: i pentastellati chiedono all’Amministrazione Comunale come intende spendere i soldi messi a disposizione dal governo.

Spiegano gli attivisti: “Lo scorso 29 settembre, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto emesso dal ministro degli Interni di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze e con il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie che prevede lo stanziamento di un fondo da destinare ai Comuni, alle Città metropolitane e Province. I relativi allegati di tale Decreto, recano i “Criteri e le modalità di riporto della quota restante dell’anno 2021 e della quota relativa all’annualità 2022 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia», previsto dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

“Anche per Marsala, così come per le altre realtà locali – sottolinea ancora la nota dei pentastellati – sono stati stanziati dei soldi il cui ammontare è, relativa alla Base di Riporto, di euro 4.962.514. Tale cifra, considerate le difficoltà di famiglie e imprese costrette a pagare bollette sempre più care, potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno o comunque, un segno di attenzione per i più deboli e le attività commerciali costrette a chiudere”.