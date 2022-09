Coronavirus nel trapanese: +64 casi e 40 guariti in 24 ore

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, venerdì 30 settembre 2022.

Questi i contagi suddivisi tra i 25 Comuni del territorio provinciale: Alcamo 98, Buseto Palizzolo 16, Calatafimi Segesta 23, Campobello di Mazara 32, Castellammare del Golfo 24, Castelvetrano 52, Custonaci 11, Erice 83, Favignana 11, Gibellina 7, Marsala 211, Mazara del Vallo 104, Misiliscemi 15, Paceco 61, Pantelleria 13, Partanna 29, Petrosino 11, Poggioreale 2, Salaparuta 3, Salemi 21, San Vito Lo Capo 5, Santa Ninfa 4, Trapani 222, Valderice 40, Vita 3.

Sono 1.101 i positivi (+34) con un lieve aumento, sono 763 i deceduti (+1), mentre i guariti sono 143.088, ovvero 40 persone che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.

Sempre 0 i ricoveri in Intensiva, scendono a 2 quelli in semi-intensiva (-1), salgono a 21 i ricoveri in degenza ordinaria (+2) e 4 coloro che sono in RSA o Covid Hotel.

Il dato tamponi effettuati: 125 molecolari, 205 test per la ricerca dell’antigene.