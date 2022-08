Marsala e il video dell’incidente in contrada Dara, ci scrive il legale di uno dei giovani coinvolti

Un video diventato che riprendeva gli attimi immediatamente successivi ad un terribile incidente, sta viaggiando sui social.

Giorni fa abbiamo decritto la cronaca del gravissimo incidente avvenuto la notte dell’1 agosto 2022, in contrada Dara all’imbocco dello scorrimento veloce Marsala-Birgi e nel quale due ragazzi sono rimasti feriti gravemente.

Abbiamo ricevuto una lettera da un legale marsalese in merito alla vicenda.

“Formulo la presente nell’interesse dei familiari di uno dei ragazzi rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale verificatosi in Marsala nella C/da Dara nella data del primo agosto 2022.

Considerato che in seguito al verificarsi del sinistro, sono stati divulgati sui social delle registrazioni video che riprendevano le vittime nell’immediato istante successivo all’incidente.

Pertanto si chiede ai soggetti che hanno diffuso le suddette immagini, per il tramite di codesta testata giornaliatica, di rimuoverle, eliminandone ogni diffusione di video e immagini nel rispetto della normativa vigente, civile e penale, sulla privacy e della moralità e riservatezza delle persone coinvolte e delle loro famiglie”.



Avv. Guglielmo Ivan Gerardi

P: S: Come i nostri lettori hanno avuto modo di constatare, la nostra testata non ha pubblicato alcun video sulla vicenda riportando notizie certe soltanto per mero diritto di cronaca