Nel sotterraneo del parcheggio comunale non si può posteggiare… ma è pieno di auto

“Nessuno è autorizzato – ci dice l’assessore ai Lavori Pubblici e Polizia Municipale Arturo Galfano – ad utilizzare la parte sotterranea del parcheggio comunale di via Anca Omodei dove stiamo per ultimare dei lavori per renderla fruibile e in sicurezza”.

Ma da qualche giorno, alcuni cittadini ci segnalano che le transenne che l’Ufficio Tecnico comunale aveva posto a sbarramento della discesa del Parcheggio, sono state spostate e gli automobilisti continuano a parcheggiare, si presume pure gratuitamente, le loro vetture, laddove è severamente vietato.

“Stiamo per ultimare i lavori, in ogni caso ho subito allertato il Comando dei Vigili urbani perchè intervenga ad elevare le opportune sanzioni a chi illecitamente e tra l’altro spostando le transenne – afferma Galfano -, ha sostato la propria autovettura in zona estremamente vietata”.