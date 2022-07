Marsala: alla parrocchia di Sant’Anna un defibrillatore nel ricordo di Roberto Lipari

Un gesto di attenzione alla comunità per ricordare Roberto Lipari, il 41enne assicuratore marsalese venuto prematuramente a mancare all’affetto dei propri cari il 22 luglio di 5 anni fa. E’ stato consegnato al parroco di Sant’Anna, don Giacomo Marino un defibrillatore, strumento di fondamentale importanza per dare immediato soccorso a chi accusa un improvviso attacco cardiaco. Attraverso Riccardo Lembo, che da anni si fa promotore di questa campagna per rendere Marsala una città cardioprotetta, Elena Sala – moglie di Roberto Lipari – ha consegnato personalmente un nuovo defibrillatore alla comunità parrocchiale della Chiesa di Sant’Anna.

“Un grazie sincero da parte mia e della comunità parrocchiale ad Elena Sala, alla sua famiglia e alla famiglia di Roberto Lipari per il dono del defibrillatore – ha commentato don Giacomo Marino -. Questo strumento salva vita donato in memoria di Roberto, deceduto improvvisamente in giovane età, è segno di amore e custodia della vita”.

Anche negli anni passati la famiglia di Roberto Lipari si era già resa promotrice di altri gesti di grande sensibilità: nel 2018 una donazione consentì il ripristino della camera mortuaria di Favignana, nel 2019 fu invece consegnato un altro defibrillatore agli assistenti bagnanti della spiaggia San Teodoro.