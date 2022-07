Voucher connettività per piccole – medie imprese grazie a Fastweb

[PUBBLIREDAZIONALE ] Lo sapevi che è stato stanziato un bonus connettività per le piccole e medie imprese?

È un contributo che prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce.

La misura è rivolta a: micro, piccole e medie imprese, persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, ovvero una delle professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4

Fastweb e voucher connettività

Fastweb aderisce alla Fase 2 del Piano Voucher promosso dal Governo e gestito da Infratel Italia (società del Ministero dello Sviluppo Economico) al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga nel Paese grazie all’erogazione di un bonus del valore massimo di 2.500 € (comprensivo del contributo di 500 € per coprire il costo necessario alle attività di rilegamento, qualora queste ultime siano necessarie) destinato a contribuire alla fornitura della connessione internet alle imprese per un minimo di 18 mesi.

Noi di Fastweb ci siamo impegnati come sempre, all’insegna della massima trasparenza, per mettere a disposizione dei clienti la migliore offerta.

Chi può richiederlo: Piccole e medie Imprese fino a 250 dipendenti iscritte al REA (Registro delle imprese), un solo voucher per P.IVA (una sola sede) il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro.

La velocità attivata deve essere la migliore velocità disponibile al civico (sia in caso di upgrade che di nuovi accessi). Tutti i requisiti necessari per poter accedere all’agevolazione sono specificati nel decreto di attuazione adottato dal MISE.

Il bonus internet rappresenta un valido aiuto da parte dello Stato e un passo in avanti verso la digitalizzazione del Paese.

Fastweb dispone di un piano offerte Business molto vasto per costruire il futuro digitale di ogni attività.

