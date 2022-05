Covid, scendono i contagi in provincia di Trapani nella giornata di sabato 14 maggio

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 14 maggio 2022.



Questa la situazione nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo394, Buseto Palizzolo 39, Calatafimi Segesta 51, Campobello di Mazara 117, Castellammare del Golfo 2140, Castelvetrano 192, Custonaci 98, Erice 254, Favignana 85, Gibellina 16, Marsala 871, Mazara del Vallo 390, Misiliscemi 10, Paceco 131, Pantelleria 113, Partanna 71, Petrosino 58, Poggioreale 3, Salaparuta 11, Salemi 98, San Vito Lo Capo 44, Santa Ninfa 24, Trapani 749, Valderice 167, Vita 32.

Sono 4.158 i positivi attuali in totale.

Un ricovero in intensiva, 8 i ricoverati in semi-intensiva e 39 quelli in degenza ordinaria (-3), scendono a 12.