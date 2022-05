La Sigel Marsala saluta la Serie A2 2021/2022 con una vittoria a Milano

A 72 ore dalla trasferta sfiancante di Modica, la Sigel Marsala edizione 2021/2022 è scesa ieri pomeriggio in campo per l’ultima volta in questa stagione nel Campionato di Serie A2, concedendosi a Milano il bis nel doppio confronto disputato con le giovani federali del Club Italia Crai e allo stesso tempo facendo un grosso favore alla Seap Dalli Cardillo Aragona che ha mantenuto la categoria a seguito del derby siciliano vinto con Egea Pvt Modica.

Nella partita di recupero del quarto e ultimo turno di andata di Pool Salvezza della vivo serie A2, le lilybetane riescono nell’intento di togliersi l’ennesima soddisfazione di questa post-season, in cui hanno racimolato 17 punti sui 24 a disposizione. Numeri lusinghieri, da leadership ferma. Ci sono voluti cinque set per vincere la resistenza di capitan Anna Pelloia (questa volta schierata dall’inizio da Mencarelli, ndr) e compagne al Centro Federale Pavesi. A fine match in doppia cifra la Sigel Marsala porta quattro atlete, di cui due centrali: Caserta e Parini con 15 stampi ciascuno, l’attaccante di banda Ristori Tomberli con 14 punti messi a terra e l’ opposto statunitense Akuabata Felisa Okenwa con 10. Così descritta la ripartizione dei singoli parziali [23/25; 22/25; 25/12; 25/18; 13/15].

La Sigel Marsala ammirata nella prima mezz’ora di gioco rasenta la perfezione ed è d’applausi. Il cui apice è stato raggiunto a metà del secondo con l’ingresso in campo di D’Este sul 9-17 e nei punti finali dello stesso atto con coach Bracci che nell’alternanza tra capitan Scacchetti e la giovane Ferraro, sceglie di tenere in campo la regista nissena classe 2003 per affidarle le chiavi del gioco azzurro e guidare la squadra alla aggiudicazione degli ultimi punti della squadra. Infatti, sulla situazione di 22-24 da una assistenza di “Floppy” Ferraro, (la quale è andata a servire pure il gioco dalla linea del servizio, ndr), per la chiusura della frazione giunge il punto con uno scaltro pallonetto di Ristori Tomberli.

La Sigel nel set successivo si presenta in campo con la diagonale d’attacco inedita Scacchetti/Parini ma cala alla distanza, comprensibilmente, perdendo i set intermedi (il terzo e il quarto) in maniera interlocutoria per poi puntare deciso al quinto set, grazie ad una partenza felice in cui la Sigel già al cambio campo è avanti 6-8. Le centrali Caserta e Parini danno il dodicesimo (8-12) e il tredicesimo punto (12-13) per la loro squadra. La “pestata” dell’attaccante Vighetto su assistenza di Pelloia dà alla Sigel il quindicesimo punto e fa scendere sulla stagione delle squadre i fatidici “titoli di coda”, dopo un finale incerto e concitato, con una crescita tangibile ma finalizzata senza alcun sorpasso al punteggio della squadra del tecnico federale Marco Mencarelli che aveva impattato poco prima sul 13-13.

Attenzione e predisposizione massima in partita da parte delle nove atlete tutte schierate da coach Marco Bracci nei riguardi di questo recupero di Pool Salvezza, con il sestetto azzurro non curante della stanchezza di due trasferte una a pochi giorni di distanza dall’altra e con l’atteggiamento invidiabile come se si fosse approcciato ad una finale, o ad una partita da dentro o fuori. Assecondato il desiderio delle azzurre di non concedere sconti alle avversarie che in questa sfida avevano in discussione l’obiettivo salvezza e il vanto di aver chiuso la singola stagione con questi colori con una vittoria. Vittoria, che a seconda se serve a raggiungere un obiettivo o meno, fa sempre bene al morale per una squadra. Davvero una maniera speciale per terminare la stagione. Riassumendo i numeri della Sigel Marsala con 47 punti (30 nella sola prima fase), frutto di 17 successi (11 in regular-season) e 11 sconfitte (9 nella sola prima fase) in 28 partite totali di questa lunga annata.

ll 6+1 inviato in campo da coach Bracci nel pomeriggio di ieri: capitan Scacchetti al palleggio in diagonale con Okenwa opposto; schiacciatrici Ristori Tomberli e Patti; centrali Caserta e Parini; a cimentarsi nel ruolo di libero Nicole Gamba.

Tabellino di gara

Club Italia Crai-Sigel Marsala: 2-3 [23/25; 22/25; 25/12; 25/18; 13/15]

Club Italia: Despaigne 3, Esposito 14, Acciarri 15, Pelloia 9, Ituma 24, Marconato 11; Ribechi (L), Barbero, Giuliani, Vighetto 4. Coach: Marco Mencarelli; vicecoach: Michele Fanni

Sigel Marsala: Caserta 16, Scacchetti 3, Ristori 15, Parini 15, Okenwa 10, Patti 7; Gamba (L), Ferraro, D’Este. Coach: Marco Bracci; vicecoach: Lucio Tomasella

Arbitri: Ruggero Lorenzin di Povolaro di Dueville (Vicenza) e Gianmarco Lentini di Milano