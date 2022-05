Trofeo Kinder: sul podio i velisti della Canottieri Marsala

Grande competizione tra gli equipaggi nei campi di regata delle acque di Malcesine, in occasione della seconda tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving. Tre giorni di regate, a cui hanno partecipato 420 Optimist italiani, divisi in due Divisioni: in particolare, 302 nella Divisione A, riservata alla categoria Juniores, e 118 nella Divisione B, riservata ai Cadetti.

I velisti della Società Canottieri Marsala, capitanati dagli istruttori Mario Noto e Francesco Giacalone, fin da subito hanno dimostrato un’ottima preparazione tecnica, riuscendo a conquistare le prime posizioni in classifica: tra i Cadetti, il giovane campione Filippo Noto sale sul podio, arrivando 3° assoluto nella Divisione B. Tra gli Juniores, nella Divisione A, Giorgia Tumbarello chiude 15^ in classifica generale e 3^ femminile, seguita da Yusei Castroni al 12° posto, Vittorio Lentini al 68° ed Erich Agate al 18° posto in classifica nella flotta Bronze.

Ancora tre tappe in programma per la Classe Optimist prima di aggiudicarsi il Trofeo Kinder Joy of Moving: terza tappa ad Arzachena dal 3 al 5 giugno; quarta tappa a Ravenna dal 23 al 25 luglio; quinta tappa ad Iseo dal 16 al 18 settembre.