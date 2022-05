Marsala: rubata l’immagine votiva in vicolo San Giovannello

In pieno centro storico, a Marsala, è scomparso il quadro con l’immagine di un Santo. Di preciso il fatto è accaduto in vicolo San Giovannello, che si incrocia con la centrale via Andrea D’Anna, nonchè vicino alla chiesa che doveva essere ristrutturata ma che non è stata ancora finita.

Nell’edicola votiva allestita per il devoto San Giovanni, incassato a muro, ignoti hanno rubato l’immagine, sradicando anche la grata che c’era a coprire la tela.

Molta indignazione sui Social da parte di abitanti e cittadini che hanno notato il furto.