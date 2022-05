Rifiuti, a Mazara è “Tolleranza zero” su abbandono indiscriminato

“La corretta differenziazione dei rifiuti e la lotta all’abbandono indiscriminato degli stessi rifiuti sono gli obiettivi principali delle azioni che come amministrazione stiamo intensificando anche con l’ausilio di videocamere per consentire ai cittadini rispettosi dell’ambiente, ai turisti e visitatori che scelgono la nostra Città di potersi godere un territorio pulito ed ordinato”.

Lo ha detto l’assessore comunale all’Ambiente Giacomo Mauro al termine di una riunione operativa convocata al Palazzo comunale di Mazara del Vallo, con la responsabile Tatiana Perzia ed il geometra Gianni Di Matteo dell’Ufficio Ambiente, il responsabile dell’Aro Nicola Giammarinaro ed il comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, accompagnato dall’Ispettore Filippo Passanante.

A ridosso delle festività pasquali e delle festività della Liberazione e del Primo Maggio, a seguito di segnalazioni, il Nucleo di Polizia Amministrativa ha elevato alcune sanzioni, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3mila euro, a utenze non domestiche che non hanno effettuato la corretta differenziata, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.

I controlli proseguono ed oltre al supporto della video-sorveglianza comunale (composta da 42 impianti dislocati nel territorio e recentemente ripristinati con relativo collegamento alla sala operativa della Polizia Municipale), sono state attivate ulteriori telecamere, sia in centro che in periferia, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Intanto è ormai imminente l’inaugurazione dell’Isola ecologica nel quartiere di Mazara Due (data e ora dell’evento verranno resi noti con apposita nota) ed inoltre sul fronte dei servizi ambientali sono in fase di avvio quelli particolari dedicati alla stagione estiva.