La Star Cycling Marsala a Pergusa con due successi

Si è disputato durante lo scorso week end a Pergusa il Campionato regionale Federciclismo con oltre 300 atleti appartenenti al panorama ciclistico siciliano.

Due le prove da affrontare: una cronometro individuale di 10 km e la gara in linea di 60 km. C’era anche il team marsalese Star Cycling Lab guidato da Ninni Stella che ha convocato i due esordienti Tancredi Stella e Luca Casano. Fra i master, convocati in 5: i primi due specialisti della cronometro, Oscar Tipa (laureato campione regionale) e Felice La Grutta (5° classificato), Mariangela Ciotta (1° nella gara in linea); presenti anche Piero Amico, Malko Miceli e lo stesso DS Ninni Stella.

“Siamo davvero molto soddisfatti, abbiamo onorato l’impegno regionale al massimo delle nostre potenzialità – afferma Stella -; era un tracciato pianeggiante e molto veloce e ho cercato di coinvolgere i migliori atleti su questo percorso, e siamo riusciti grazie ad Oscar e Mariangela a portare a casa due vittorie importanti”.