La band DUNE MOSSE incanta il teatro Impero con il tributo a Zucchero

Domenica 24 aprile, nell’ambito della XIV edizione della Rassegna teatrale “Lo Stagnone…scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia Teatrale Sipario, al teatro Impero di Marsala si è esibita la big band DUNE MOSSE, in un tributo all’artista Zucchero. Sono state due ore di emozioni, energia e spettacolo, per un percorso musicale che ha coinvolto il pubblico presente.

Non è stato facile riproporre i più grandi successi di Zucchero, ma soprattutto riportare quella intensità che solo l’artista spesso riesce a dare ai suoi brani. La formazione della band, essendo completa e molto preparata, è riuscita a non trascurare neanche i dettagli di ogni singola interpretazione. Chi ha assistito al concerto tributo ha potuto godere di un pomeriggio di grande musica.

La rassegna teatrale “Lo Stagnone…scene di uno spettacolo” continua venerdì 6 maggio, sempre al teatro Impero di Marsala, con lo spettacolo “NUIE’ SIMM’E’ D’O’ SUD“, con MARISA LAURITO e Gianni Conte, accompagnati dal maestro MARCO PERSICHETTI.

Un concerto/spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo. Un concerto esuberante, vitale, divertente, creativo, colto come il Sud. Ha come protagonisti due artisti molto diversi tra loro, che hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti percorsi. Gianni Conte racconta l’umore e la passione della gente del Sud attraverso un viaggio nella musica, una straordinaria musica, che accomuna ed ha reso famose ed eterne, canzoni, capolavori napoletani, spagnoli e sud americani. Uno spettacolo che viaggia sull’eterno ed affascinante tema dell’amore e non solo. Un concerto che diverte e fa divertire il pubblico, che viene spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata da uno straordinario Gianni Conte e dal Maestro Marco Persichetti. Marisa ritorna sulla scena della musica napoletana in veste di chansonnier e tra una canzone e una butade, dialoga, improvvisa ed appassiona il pubblico cantando insieme a Conte e interpretando successi internazionali oltre alle canzoni napoletane, che sono nel cuore di tutti. E’ uno spettacolo gioioso e senza tempo che nasce dalla voglia di cantare un mondo che non morirà mai, quello dei sentimenti veri, delle emozioni e che continuerà a far sognare nuove generazioni grazie alle fantastiche melodie senza tempo. Uno spettacolo che nasce dalla voglia dei protagonisti di divertire e divertirsi. Ed il risultato di questa armonia e vitalità lo fa diventare uno spettacolo di travolgente intrattenimento.

INGRESSO CONSENTITO SENZA GREEN PASS

