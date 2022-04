Agro-pesca: il nuovo segretario di Uila Trapani è Roberto Giacalone

Roberto Giacalone, 43 anni, di Mazara del Vallo, è il nuovo segretario generale della Uila Trapani, la categoria che si occupa dei lavoratori agroalimentari, forestali e della pesca. È stato eletto all’unanimità stamattina in occasione del settimo congresso di categoria che si è svolto a Trapani.

Insieme a lui, sono stati chiamati a far parte della segreteria, Tommaso Macaddino, Vita Angileri, Antonino Aleo e Giovanni Tantaro. Ai lavori del congresso hanno preso parte, tra gli altri, la segretaria generale Uila Pesca Enrica Mammucari e il componente della segreteria regionale Uila Sicilia Enzo Savarino.

“Il lavoro nei settori dell’agroalimentare e della pesca – afferma Giacalone – rappresentano oggi più che mai un traino importante per l’economia trapanese. I lavoratori di questa categoria, pertanto, devono ricevere tutte le giuste tutele che gli spettano, dovendo affrontare quotidianamente un lavoro che porta con se una serie di rischi per la salute e per l’incolumità personale. La Uila negli anni ha seguito sul territorio provinciale numerose vertenze e continuerà a farlo per tutelare occupazione e diritti dei lavoratori”.

“Buon lavoro al neo segretario della Uila Trapani – afferma il segretario generale Eugenio Tumbarello –, certo che saprà dare tanto alla categoria grazie alle sue doti umane e professionali. Un grazie al segretario uscente Tommaso Macaddino, per il lavoro svolto egregiamente nella categoria nell’arco di due decenni”.