La Provincia dice no al trasferimento dell’Itet “Garibaldi” nella sede dell’ex Tribunale di Marsala

Con una nota a firma del Commissario Straordinario Raimondo Cerami, il Libero Consorzio di Trapani ha trasmesso al Comune di Marsala i risultati della verifica di vulnerabilità sismica sull’immobile dell’ex Tribunale, comunicando che, tenuto conto degli elevati costi connessi all’adeguamento della struttura, il Consorzio non è più interessato all’utilizzo dell’immobile per uso scolastico.

Come si ricorderà, era stata intenzione dell’attuale Amministrazione il trasferimento le classi del Commerciale “Garibaldi” che si trovano in via Trapani. Nei locali dell’ex del Tribunale, il sindaco precedente, Alberto Di Girolamo, aveva deciso di trasferirvi tutta una serie di uffici comunali, respingendo la proposta che proveniva da più parti, di usare l’edificio giudiziario come sede scolastica.

Cerami comunica che intende spostare l’Itet presso i locali che attualmente ospitano la Facoltà di Enologia di Marsala, chiedendo al Comune guidato da Massimo Grillo di trovare un immobile alternativo per il corso di Enologia.

“L’Amministrazione ha fatto e continuerà a fare la sua parte per dare una sede sicura e funzionale agli studenti, ai docenti e a tutti i lavoratori dell’Istituto Tecnico Commerciale di Marsala – dice il sindaco – Siamo venuti incontro alle sollecitazioni che provenivano dalla dirigente e dalla popolazione scolastica che andavano nella direzione di utilizzare i locali dell’ex Tribunale. Abbiamo fatto di tutto e avevamo raggiunto un traguardo storico stipulando un accordo con il Libero Consorzio. Purtroppo, motivi di forza maggiore, cioè i problemi legati alla vulnerabilità sismica dell’immobile, impediscono che tutto ciò si realizzi. Adesso il Libero Consorzio ha individuato un percorso che noi rispettiamo ma crediamo non del tutto condivisibile”. La proposta del trasferimento del Commerciale presso la Facoltà di Enologia in via D. Alighieri non solo non risolvei problemi relativi all’Istituto Tecnico ma non tiene conto delle già precarie condizioni dell’Istituto Agrario e Alberghiero che vive da mesi una situazione di forte disagio. Siamo disponibili ad incontrare le parti, il Libero Consorzio e i dirigenti scolastici dell’Itet e del Damiani per ricercare soluzioni”.