Verso la proroga delle mascherine al chiuso, le regole fino al 30 aprile

La fine dello stato di emergenza è stata dichiarata il 31 marzo, ma la pandemia non è ancora finita. Come spesso ricorda il ministro della Salute Speranza, “… l’utilizzo delle mascherine” per proteggersi e proteggere dal Covid-19 “è e resta essenziale”.

A fine aprile – precisamente il 30 di questo mese – scadrà l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso e la decisione su un’eventuale proroga verrà presa in questi giorni in base all’andamento epidemiologico. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli è per la proroga: “La scelta sull’utilizzo delle mascherine spetta al decisore politico, ma io credo che la mascherina in certi contesti come il trasporto pubblico, cinema e teatro, conferisca una protezione assolutamente importante e fondamentale, io continuerò ad indossarla. È finita l’emergenza ma non è finita la pandemia”.

Più “aperto” il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che vorrebbe mantenere le mascherine solo sui mezzi di trasporto.

Ma vediamo le regole ancora in vigore. Per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino, in bar e ristoranti è sufficiente esibire il Green pass base. Non è invece necessario se ci si siede ai tavolini all’aperto. Non c’è più l’obbligo anche negli alberghi e nelle altre strutture ricettive se vi si soggiorna, mentre rimane per gli avventori occasionali. Resta, invece, il Super Green pass, con l’obbligo di indossare la Ffp2, per feste e banchetti al chiuso, così come per andare al cinema, a teatro, nei centri culturali e ricreativi e, ovviamente, nelle strutture sanitarie.

La regola è la stessa per fare sport al chiuso, in palestra, piscina e per assistere a eventi sportivi nei palazzetti, per andare in discoteca anche all’aperto, che torneranno a capienza piena, dove sarà sufficiente la mascherina chirurgica, da togliere mentre si balla. Su treni a lunga percorrenza, navi e aerei si sale con Green pass base e Ffp2 per tutto il viaggio.

Niente Green pass rafforzato invece per gli spettacoli all’aperto, mentre è abolito il Green pass per musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura, dove resta però l’obbligo di indossare le mascherine.

Dal 1° maggio invece si ridiscuterà dell’obbligo green pass che dovrebbe essere eliminato in tutti i contesti ancora vigenti. Resta consigliabile il vaccino anti-Covid, ciclo primario o terza dose, fino al prossimo 15 giugno.