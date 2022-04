Custonaci ricorda l’emigrato Sebastiano Bonfiglio con un convegno

“L’emigrato Sebastiano Bonfiglio” è il tema che verrà affrontato domani, 22 aprile, alle 18.30, nel corso di un convegno nella Sala Consiliare “Antonino Caponnetto”, presso il Parco Cerriolo, a Custonaci.

L’incontro è promosso dal Comitato “Celebrazioni per il centenario della morte di Sebastiano Bonfiglio” insieme all’A. C. custonacese, come quinto appuntamento (dopo quelli tenuti a Valderice, Erice, Buseto Palizzolo e Paceco) di una programmazione itinerante che continuerà per tutto il 2022, ormai diventato “Anno Bonfigliano” e che avrà il suo apice a giugno prossimo.

Il Comitato, insieme alle diverse amministrazioni dell’agro ericino, ha approfondito in questi mesi, temi e aspetti diversi della figura di Bonfiglio, sindacalista e politico ericino ucciso dalla mafia agraria il 10 giugno 1922 all’età di 42 anni.

L’emigrato Sebastiano Bonfiglio sarà il filo conduttore del convegno, a partire dai saluti iniziali del sindaco di Custonaci, Giuseppe Morfino, e del presidente del Comitato organizzatore, Giuseppe Coppola; il tema dell’incontro sarà trattato da Renato Lo Schiavo, componente del Comitato storico-scientifico che affianca il Comitato organizzatore, fino alle conclusioni, affidate a Liria Canzoneri, Segretaria Generale della CGIL di Trapani.

Il convegno può essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Custonaci.