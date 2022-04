Parcobaleno di Marsala, riparata l’altalena per disabili

E’ stata riparata l’altalena per disabili che si trova al Parcobaleno di Marsala. Nelle scorse settimane, la nostra redazione aveva segnalato la necessità di un intervento presso la frequentata area giochi del lungomare di Marsala, che – da alcuni giorni – si presenta effettivamente con una veste un po’ diversa rispetto ai mesi scorsi: alcuni giochi sono stati riparati e riverniciati, restituendo alle famiglie un maggiore senso di decoro.

L’aspetto, però, più delicato era quello riguardante l’altalena per disabili, oggetto di una specifica segnalazione da parte dell’avvocato marsalese Giuseppe Giacalone. Da mesi, l’altalena era infatti bloccata tramite alcune catene, probabilmente in seguito a un atto vandalico: di conseguenza non era fruibile. Informato dell’avvenuta riparazione, il professionista afferma: “Sono immensamente felice dell’immediato ripristino dell’altalena speciale dedicata ai diversamente abili e situata nel parco giochi del nostro Lungomare. Finalmente è stato restituito il diritto a giocare per tutti i nostri piccoli amici e per tutte le nostre piccole amiche in carrozzina. I marsalesi vogliono una città solidale e attenta quotidianamente alla cultura dell’inclusione, vera e concreta”.