“Insegniamo le Steam”. Formazione residenziale organizzata dal Pascasino di Marsala

Successo per le prime sessioni di formazione residenziale in ambito STEAM organizzate dal Liceo “Pascasino” di Marsala.



Dal 30 marzo al primo aprile e dal 2 al 4 aprile, circa 200 docenti provenienti da ogni parte d’Italia si sono dati appuntamento presso il complesso alberghiero di Villa Favorita a Marsala dove, grazie alle lezioni tenute dagli esperti formatori, hanno potuto potenziare le proprie competenze sull’insegnamento delle discipline Steam.



“Insegniamo le Steam” – questo il titolo del progetto – è organizzato dal Liceo marsalese, guidato dalla dirigente Anna Maria Angileri, individuato dal Ministero dell’Istruzione Scuola Polo Steam nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I docenti partecipanti che, attraverso lezioni frontali e prove pratiche, hanno potuto incrementare le proprie competenze digitali da poter poi trasmettere agli studenti nell’ottica dell’innovazione didattica.

I gruppi di lavoro si sono cimentati nella programmazione, nella robotica educativa, in una serie di sessioni in cui hanno potuto rafforzare le capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici che consentono di consolidare l’efficacia dei processi di apprendimento nei settori della del pensiero computazionale, dell’intelligenza artificiale, della modellazione e stampa 3D, della realtà aumentata per l’osservazione scientifica, della creatività e dell’arte digitale. Il tutto grazie alle competenze delle professoresse formatrici Ersilia Pagano e Alfonsina Cinzia Troisi e al coordinamento delle docenti del Liceo Pascasino, la professoressa Rossella Nocera referente del progetto, e la professoressa tutor Ivona Pellegrino.



Le due sessioni appena appena concluse erano soltanto le prime di altri eventi formativi residenziali, rivolti a docenti di scuole di ogni ordine, che si terranno sempre a Marsala.

Sono, infatti, aperte le iscrizioni per le prossime edizioni dei corsi del 26-27-28 aprile 2022 e del 9-10-11 maggio 2022. Ci si può iscrivere tramite la piattaforma “Scuola Futura. La scuola per l’Italia di domani”. Un’occasione per mettere al centro la condivisione dei saperi e l’innovazione didattica.