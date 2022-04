All’Impero Santa Pasqua con gli spettacoli “Il Re dei Re” e “La Passione”

Il teatro marsalese si prepara a vivere la Passione di Cristo con due diversi spettacoli che andranno in scena all’Impero. Il musical “Il Re dei Re” verrà rappresentato in ben due appuntamenti: sabato 9 aprile alle ore 21.30 e domenica 10 aprile alle ore 18. Organizzato dall’associazione culturale “The Peter Pan group”, il musical è scritto e diretto da Emanuela Rallo, con le musiche di Daniele Ricci e Fabio Baggio e con un ricco cast giovane.

Lo spettacolo “La Passione”, invece, sarà portato in scena dall’Associazione culturale Rirì, per la regia di Giuseppe Trapani, il 13 e 14 aprile alle ore 21. Prevendita biglietti (7 euro platea, 5 galleria), presso la Pro Loco di Marsala in via XI Maggio o chiamando il 3284360146. Entrambi gli eventi sono patrocinati dal Comune di Marsala che ha praticato l’applicazione della riduzione del 50% della tariffa vigente prevista per l’utilizzo del Teatro Impero.