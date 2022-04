Investimenti online: sempre più diffuso il trading automatizzato

Il mondo degli investimenti online sta vivendo un momento di successo probabilmente senza precedenti. Ogni giorni infatti milioni e milioni di trader accedono a broker online e portali specializzati vari: professionisti del settore, ma anche semplici appassionati, interessati a mettersi alla prova con asset e strumenti finanziari. Anzi, con ogni probabilità il successo del trading online è figlio soprattutto della sua enorme democratizzazione. Fino a qualche tempo fa infatti, per fare trading era necessario seguire un percorso, sia di studio che professionale, piuttosto netto: non a caso erano pochissimi coloro in grado di definirsi “investitori” a tutti gli effetti.

Oggi invece le cose stanno molto diversamente, per tante ragioni diverse. La prima è di natura tecnica: oggi fare trading online è molto semplice, basta una connessione a internet e un dispositivo come tablet, pc o smartphone. La seconda ragione chiama invece in causa le competenze cui si accennava in precedenza: tutti possono accedere alle informazioni e alle nozioni fondamentali per fare investimenti online in maniera consapevole. Ma non solo: ad oggi esistono anche altri modi di fare trading. In tal caso si parla di trading automatizzatoche ha portato ad un’innovazione delle negoziazioni digitali. Per imparare a fare trading automatizzato si consiglia di consultare la guida realizzata dagli esperti di Giocareinborsa.net,che spiega in modo chiaro il funzionamento di questo nuovo strumento, evidenziandone le caratteristiche e le differenze rispetto al trading tradizionale.

Capire il trading online

Prima di entrare nel merito del trading automatizzato, anche noto con i nomi “robot trading” e/o “trading algoritmico”, sarà sicuramente utile partire dallo step precedente. Il riferimento è dunque a tutti quei corsi, a quelle lezioni e, più in generale, a quel materiale disponibile in rete che permette a tutti di imparare le basi del trading online. In altre parole, è assolutamente consigliabile conoscere il mestiere, anche nel caso in cui si ricorra a strumenti automatici.

Da questo punto di vista il primo principio da fare proprio è sicuramente quello legato allo scopo delle negoziazioni finanziarie. Perché i trader accedono alle Borse di tutto il mondo? Per aumentare il proprio capitale di partenza, attraverso la compravendita dei cosiddetti “asset”. Gli asset, in finanza, sono i diversi beni disponibili all’interno del mercato: azioni, valute, materie prime, criptovalute ecc. Il secondo aspetto fondamentale è legato al prezzo di questi asset: un prezzo che non è quasi mai fisso, ma che, al contrario, è quasi sempre variabile. I trader devono essere in grado di sfruttare questa variabilità, riuscendo a cogliere con anticipo i segnali che potrebbero portare all’aumento o alla diminuzione di valore degli asset a cui sono interessati. Devono dunque leggere il mercato e, ovviamente, comportarsi di conseguenza: ad esempio vendendo un asset prima che il suo prezzo cali troppo, o magari acquistandone un altro prima che il suo prezzo salga alle stelle.

Capire il trading automatizzato

Al giorno d’oggi molti broker puntano forte sul trading automatizzato: una modalità operativa che cambia nelle sue caratteristiche più specifiche, proprio sulla base della piattaforma e dell’algoritmo utilizzato. Ciononostante, il principio basilare del robot trading è comune: si tratta di una modalità che mette l’utente nella possibilità di fare investimenti affidandosi totalmente a un’intelligenza artificiale.

Il trader dunque non deve fare altro che fornire alcuni parametri di base e poi penserà a tutto il computer: ad analizzare i mercati, a individuare gli asset più convenienti e, ultimo ma non ultimo, a effettuare le varie operazioni di acquisto, vendita o scambio. Detto questo, esistono tante diverse declinazioni del trading algoritmico. Una di queste è il celebre “copy trading” del broker online eToro: una modalità operativa che consente agli utenti di agganciarsi ad altri profili, copiando automaticamente tutti i loro investimenti.