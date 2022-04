Tennis: al Sunshine di Marsala inizia la “Sottile Cup”

Al Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala volge alla stretta finale la “Sottile Cup”, il torneo Open con montepremi da 500 euro, che sta coinvolgendo le migliori racchette siciliane.

Nel weekend, tempo permettendo, inizierà il tabellone finale, che vedrà impegnati 12 atleti di Seconda categoria. Testa di serie n1 è il favorito Antonio Campo 2.1, partecipano anche 5 giocatori con classifica 2.5 e i giocatori del Sunshine Biotrading Parisi, Pulizzi e Cardinale.

La “Sottile Cup” si concluderà probabilmente martedì 5 aprile con la disputa delle semifinali e della finale.

Nel Campionato di serie C Maschile invece, domenica 3 aprile l’imbattuta squadra A del Sunshine affronterà l’ostica formazione del Pinea di Catania in un incontro decisivo per l’accesso ai play off. La formazione B giocherà sui campi del Concordia Alcamo. Per assistere ai match al Sunshine l’ingresso è gratuito.