Alcamo: contributi per le imprese per la crisi Covid-19

La Direzione 1 Sviluppo Economico Territoriale Attività Produttive del Comune di Alcamo ha pubblicato l’avviso per i “contributi alle imprese a seguito della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid 19 – anno 2022”.

Tutte le imprese con sede operativa nel Comune di Alcamo, in possesso dei requisiti generali richiesti, possono presentare istanza di contributo a fondo perduto in formato digitale, debitamente compilata, preferibilmente mediante il portale dei servizi del cittadino o a mezzo PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it, entro le ore 10:00 del 19 aprile 2022.

Occorre precisare l’Ufficio destinatario (DIREZIONE 1 – SUAP) e nel corpo della comunicazione specificare la causale: RICHIESTA DI SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA PER EMERGENZA COVID – 19 – ANNO 2022.

“La crisi economica derivata dall’emergenza Covid 19 è ancora in atto e la volontà dell’amministrazione è quella di offrire un aiuto alle imprese del territorio sia a quelle che non hanno usufruito di agevolazioni finanziarie erogate a fronte dell’emergenza Covid 19 (periodo 1 aprile 2020, 31 marzo 2021) sia alle imprese operanti nel settore fieristico che vogliano presentare progetti per realizzare eventi per incentivare l’offerta turistica”, dichiara la vice sindaca con delega allo Sviluppo Locale, Caterina Camarda.

“I contributi da erogare, quindi, hanno un duplice obiettivo da un lato supportare la crisi economica, e dall’altro incentivare ed agevolare le iniziative che possano avere una ricaduta economica positiva”, afferma ancora l’assessora.

L’importo totale dei benefici (fondi statali) concedibili ammonta ad € 296.955,00 di cui € 210.000,00 destinati alle imprese che hanno subito danni dall’emergenza covid-19, il resto alle imprese del settore fieristico.

INFO UTILI al link https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/contributo-alle-imprese-emergenza-covid-anno-2022