Erasmus alla “Nosengo” di Petrosino, studenti europei per costruire il futuro

Dal 28 marzo al 1° aprile, nell’ambito del programma Erasmus plus KA2, l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino ospita per le delegazioni di docenti e alunni dei paesi partners dei progetti “Building a future…” (Macedonia del Nord, Croazia, Portogallo in presenza e Bulgaria in video conferenza) e “ Astrostem is cool!” (Turchia, Slovacchia in presenza e Bulgaria, Polonia in video-conferenza).

Il dirigente scolastico Giuseppe Inglese, ha dato il benvenuto alle delegazioni di docenti e alunni dei paesi partners, presentando il programma della settimana; gli alunni componenti l’orchestra della scuola hanno intonato gli inni nazionali di tutti i paesi presenti, dall’inno europeo fino all’inno ucraino come segno di vicinanza ad un popolo che sta vivendo un tragico periodo.

Sono stati avviati anche i primi workshop e un tour nel litorale di Biscione. All’evento ha partecipato il professor Enzo Giuseppe Munna, componente dell’Equipe Formativa Territoriale, per lo svolgimento di alcuni laboratori didattici di robotica educativa (con l’utilizzo di droni programmabili, mbot ultimate, codey rokey, airblock, lego EV3).