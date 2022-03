Tanti podi per l’Atletica Sprint ai Campionati provinciali di Trapani

Grandi soddisfazioni per l’ASD Atletica Leggera Sprint di Marsala, guidata da Angelo Badalucco, ai Campionati provinciali di atletica leggera, organizzati all’ex campo CONI di Trapani.

Alla prima prova del Trofeo provinciale individuale e di società – Categorie M. F. Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, e Gara contorno assoluti – gli atleti hanno conquistato anche tanti podi.

Questa la classifica complessiva delle varie discipline sportive: Erica Poma 1° posto nei 50 mt e nei 300 mt; Angelo Sammartano 1° posto nei 50 mt e nei 300 mt; Gabriel Cecchini 3° posto nei 50 mt; Kelly Flaxeilla Filingeri 1ª nei 50 mt e nel salto in lungo misura di 3,21; Claudia Messina 2ª 50 mt e nel salto in lungo; Adam Slama 1° posto 80 mt cadetti e 2° nel salto in alto con 5,03; Diana Avena 2ª nei 100 mt e 3ª nel peso; Caterina Indelicato 1ª negli 80 mt cadetti e nel salto in lungo con la misura di 4,51; Agata Di Girolamo 2ª negli 80 mt e 3ª nel salto in lungo; Andrea Noto 2° nei 60 mt; Andrea Aleo 1° nei 100 mt.

La Società sportive ha poi conquistato una serie di buone posizioni: 4° posto di Alessandro Messina 50 mt; 5° posto Luca Amato 300 mt, 4° posto Beatrice Luglio 300 mt, 4° posto Chiara Sansica nel salto in alto.

Soddisfatto Angelo Badalucco che sottolinea l’importanza dei risultati grazie alla costante attività di allenamento e alla dedizione riservata allo sport da parte di questi ragazzi che quotidianamente si impegnano per migliorare.