Gli rubano 11 famiglie di api, Andrea Licari lancia una raccolta: “Aiutatemi, sono la mia cura”

Il veleno delle api è lo strumento che lo aiuta a sedare i dolori dovuti alla malattia. Per questa ragione, il marsalese Andrea Licari, affetto da sclerosi multipla progressiva, ha dato una svolta alla sua vita, passando dall’informativa all’apicoltura. Da una serie di letture, aveva infatti appreso che il il prezioso prodotto del più laborioso tra gli insetti può essere un ottimo antinfiammatorio. La sua storia, resa nota un paio di anni fa, ha attratto l’attenzione anche dei media nazionali, per i quali Andrea Licari è gradualmente diventato “il signore delle api”. Alcune settimane fa, però, il suo apiario è stato oggetto di un’azione ignobile: il furto di 11 famiglie di api e di una parte dell’attrezzatura in dotazione. “Mi sono rimaste solo due famiglie di api. Un’azione meschina e vergognosa anche perché io con le api non ci gioco ma ormai sono la mia cura a 360 gradi”. Per questa ragione, Andrea Licari ha chiesto di essere aiutato a ripristinare le condizioni precedenti al furto, lanciando una raccolta fondi tramite la piattaforma GoFundMe, che gli ha consentito di ricevere decine di donazioni.

“Ho 45 anni – racconta – e 15 anni fa mi sono innamorato delle api grazie alla scoperta dell’apiterapia con il loro veleno. Oggi dopo molti anni di sacrifici soprattutto a causa della mia gravissima disabilità, sono diventato anche un esperto apistico e faccio parte del Progetto di reintroduzione e di conservazione della nostra nobile sottospecie in Sicilia con l’Associazione Allevatori Apis mellifera siciliana”.

“Per anni – prosegue Licari – mi sono impegnato per condividere la mia conoscenza ed esperienza sul mondo delle api con apicoltori, fratelli diversamente abili oltre che con tutti gli amanti della natura. Per queste motivazioni chiedo di essere aiutato per poter ripristinare il mio apiario didattico socio-inclusivo. Purtroppo da solo non ce la posso fare. Grazie mille di cuore – conclude – a chi mi aiuterà a ripristinare tutto”.

La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/richiesta-aiuto-per-ripristinare-le-api-rubate.