Dati Covid nel trapanese: due nuovi decessi. In crescita i contagi, ma è boom di guariti

Due decessi in più, 197 nuovi casi e poco più di 1000 guariti. Questi, in sintesi, i dati relativi all’emergenza Covid, diffusi dall’Asp di Trapani per l’intera provincia. Gli attuali positivi salgono a 9798, così suddivisi nei 25 Comuni del territorio provinciale: Alcamo 1589, Buseto Palizzolo 46, Calatafimi Segesta 176, Campobello di Mazara 329, Castellammare del Golfo 322, Castelvetrano 759, Custonaci 87, Erice 383, Favignana 59, Gibellina 71, Marsala 2335, Mazara del Vallo 966, Misiliscemi 2, Paceco 174, Pantelleria 210, Partanna 351, Petrosino 208, Poggioreale 21, Salaparuta 25, Salemi 187, San Vito Lo Capo 58, Santa Ninfa 199, Trapani 1016, Valderice 135, Vita 110.

Da notare il dato riguardante la città di Marsala, dove è concentrato circa un quarto dei positivi in provincia.

Dall’inizio della pandemia, i decessi registrati in provincia sono 608 (+2 nelle ultime 24 ore), a fronte di 72302 (+1002 rispetto a ieri). Nessun ricovero in terapia intensiva, mentre ce ne sono 13 in semi intensiva, 60 in degenza ordinaria e 19 presso Rsa/Covid Hotel.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 349 tamponi molecolari ed effettuati 1632 test per la ricerca dell’antigene.