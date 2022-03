La comicità de “I Sansoni” all’Impero, spettacolo rinviato a maggio

Fratelli nella vita e sul lavoro, il duo comico de “I Sansoni”, nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone, annunciano il tour primaverile di “Fratelli… ma non troppo!”.

Attori e creator siciliani, durante il tour, “I Sansoni” raccontano con estrema ironia il loro rapporto fraterno, affermando che in ogni famiglia c’è sempre un fratello più furbo e un altro sulle nuvole, un fratello che vuole sempre avere ragione e l’altro che subisce, un fratello più buono e l’altro un po’ meno. E sono quattro le tappe siciliane toccate dai due comici, tra cui Marsala.

I Sansoni dovevano calcare il palco del Teatro Impero alle ore 21 domani sera, 29 marzo, ma lo spettacolo verrà spostato al 20 maggio per motivi non dipendenti dalla volontà degli artisti.

I biglietti per le nuove date sono in vendita online su www.vivoconcerti.com. Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni su tutte le piattaforme digitali – grazie al contenuto “IO non SONO RAZZISTA, però…” che ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni – I Sansoni fanno il pieno nei teatri e fanno tanto ridere in tv, conquistando Canale 5 (Top 5 – Ciao Darwin, Paperissima Sprint), Raidue (Festival di Castrocaro) e Tv8 (Ogni Mattina).