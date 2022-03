Deceduta una giovane mazarese coinvolta in un incidente stradale

Non ce l’ha fatta Morgana Bono, la diciassettene di Mazara del Vallo rimasta coinvolta nell’incidente di venerdì sera sulla strada statale 115 tra Campobello e Mazara.

La ragazza che era insieme ad un’amica – rimasta ferita ad un piede e ad una mano – era stata trasferita, dopo un primo soccorso all’ospedale Vittorio Emanuiele II di Castelvetrano, con l’elisoccorso al Policlinco di Palermo, dove, purtroppo, i medici non hanno potutto far nulla per salvarle la vita.

La notizia della morte della giovane è stata comunicata dall’aministrazione comunale sulla pagina facebook del Comune di Mazara del Vallo: “la comunità mazarese piange una giovane vita spezzata da un incidente stradale. Morgana purtroppo non ce l’ha fatta. Alla famiglia Bono il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”.