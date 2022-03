Dati Covid 25 marzo, 75.616 nuovi casi in Italia. Positivi siciliani in calo

Sono 75.616 i nuovi casi di positività al Covid-19 e 146 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 14.229.495 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 158.582. Sono in tutto 12.824.632 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono 1.246.281. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 503.973 (ieri 545.302). Il tasso di positività rimane stabile al 15%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 447, mentre sono 49 gli ingressi giornalieri. Sono 8.994 i ricoverati nei reparti ordinari, 35 in meno rispetto a ieri.

Con 8.807 contagi il Lazio è la regione con il maggior numero di casi, davanti a Lombardia (+8.677), Campania (+8.517) e (+7.842).

In Sicilia i nuovi casi sono 5485, i decessi 18 e i guariti 7.793. Gli attuali positivi, di conseguenza, scendono a 233.394. I ricoveri ospedalieri sono 969, di cui 66 in terapia intensiva e 903 in degenza ordinaria.

Tra le province siciliane, il dato più alto si registra ancora a Palermo (1776), davanti a Messina (1001) e Catania (766). A seguire, Agrigento (737), Trapani (651), Siracusa (479), Ragusa (495), Caltanissetta (300), Enna (105).