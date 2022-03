Ciclismo: la Marsala Team 2012 sul podio di Napola al Memorial “Asta”

Dieci ciclisti del Marsala Team 2012 hanno partecipato alla gara a circuito di Napola domenica – 4° Memorial Peppe Asta – organizzato dall’ASD Grasso-Villanti di Palermo.

Il più veloce dei marsalesi è stato Gianpaolo Di Stefano, 6° assoluto e 3° di categoria nella classifica Under 45, centrando il suo primo obiettivo stagionale. “Un bronzo che per me vale oro considerato l’alto livello dei partecipanti – dichiara Di Stefano -. Rientro a casa con la motivazione ai massimi livelli e la speranza che qualche altra bella prestazione possa arrivare in futuro”.

Per la Marsala Team a tagliare il traguardo sono stati: Vincenzo Reina, Angelo Incrivaglia, Salvatore Cangemi, Francesco Catalano, Roberto Prinzivalli, Gaspare Marino, Michele Alagna per gli over 45; per gli under 45 si sono distinti, oltre a Di Stefano, Salvatore Puccio e Gabriele Russo.

Gara nervosa, caratterizzata da frequenti cambi di ritmo e dalla leggera pioggia che ha reso l’asfalto scivoloso. La gara ha visto vincitore assoluto Domenico Avallone, 2° Filippo Noto (entrambi A.S.D. Areabici Racing Team) 3° Salvatore Virzì (Panormus Bike Team).