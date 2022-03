Il Covid ferma la gara di Eccellenza tra Mazara e Marsala

La gara originariamente in programma oggi tra Dolce Onorio Marsala e Mazara, valevole per la 25ª giornata del campionato di Eccellenza, girone A, è stata rinviata per la positività al Covid-19 di alcuni calciatori.

Il Marsala dopo la seconda gara persa a tavolino in campionato, a causa dell’esiguo numero di giocatori con cui è sceso in campo (il minimo è 7) e i conseguenti infortuni che ne hanno fermato la gara a pochi minuti, adesso si ferma anche a causa del Coronavirus.

Lo si apprende dal comunicato n° 357 del Comitato regionale siciliano della Lega Nazionale Dilettanti.

Il “derby” sarà recuperato a data ancora da destinarsi.