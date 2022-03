Giornate FAI di Primavera: a Marsala alla scoperta della Nave Punica

Tornano nel primo weekend di Marzo Le Giornate FAI di Primavera, la grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Un weekend speciale per riconnetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore.

L’evento di punta del FAI, grazie al quale dal 1993 a oggi sono stati aperti al pubblico e valorizzati più di 14.000 luoghi d’arte e natura in tutta Italia per un totale di oltre 11.000.000 di visitatori, si svolgerà venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo e avrà come protagonista assoluto il nostro straordinario e ricco patrimonio, da scoprire e riscoprire partecipando alle visite – a contributo libero – proposte dai volontari del FAI in oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria vigenti.

Ad affiancare i volontari ci saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti che desiderano attuare con i propri docenti un’esperienza sul campo come percorso formativo per le competenze trasversali e l’orientamento e mettersi in gioco in prima persona per raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del proprio territorio.

Ad onore del 51° anniversario del rinvenimento della Nave Punica, prezioso relitto portato alla luce da una missione inglese nel tratto di mare prospiciente l’Isola Grande, presso l’imboccatura nord dello Stagnone di Marsala, il Gruppo FAI di Marsala propone un nuovo percorso di visita, dalla scoperta alla musealizzazione, di questo bene unico al mondo oggi custodito nel Museo Archeologico Regionale Lilibeo.

L’importante impresa di recupero e conservazione del relitto, durata circa quattro anni (1971-1975), si deve al contributo di vari operatori la cui regista principale è stata l’Archeologa inglese Mrs. Honor Frost sostenuta dalle Cantine Pellegrino. In occasione delle Giornate di Primavera, il FAI propone un percorso che ha come punto di partenza le Cantine Pellegrino, dove si potranno conoscere nei dettagli le varie fasi di ritrovamento e ricostruzione del relitto e verranno mostrati i calchi della famosa Nave.

La visita prosegue nel Museo Archeologico Regionale Lilibeo dove è esposta la Nave Punica, visibile da ogni angolazione grazie all’installazione di una passerella che consente al visitatore di apprezzarne maggiormente i dettagli.

Il programma completo delle Giornate di Primavera a Marsala prevede:

Venerdì 25 marzo ore 9,00-13,00: Area archeologica di Capo Boeo – ingresso Porta Nuova.

Sabato 26 marzo ore 9,30-13,00 e ore 15,00-17,00: Museo Archeologico Lilibeo e Cantine Pellegrino nell’ambito del percorso: “La Nave punica di Marsala relitto unico –Cantine Pellegrino e Museo Archeologico Lilibeo: dal recupero all’esposizione”.

Domenica 27 marzo ore 9,30- 13,00: Museo Archeologico Lilibeo e Cantine Pellegrino nell’ambito del percorso: “La Nave punica di Marsala relitto unico –Cantine Pellegrino e Museo Archeologico Lilibeo: dal recupero all’esposizione”.

L’elenco dei luoghi aperti sull’intero territorio nazionale e le modalità di partecipazione sono consultabili dal 17 marzo sul sito della Fondazione (http://www.fondoambiente.it).