Click al Tramonto: premiati i vincitori dell’ultima edizione

Nei giorni scorsi si è svolta la premiazione del Concorso fotografico “Un click al Tramonto” inserito nel palinsesto del Festival del Tramonto di Marsala e diretto da Salvatore Sinatra.

2° posto – scatto di Natale Licari

“Era doveroso dare il giusto riconoscimento a chi ha partecipato al concorso con entusiasmo e passione. Non è mancato un pensiero per il popolo ucraino e per quei russi che con coraggio si oppongono alla guerra, rischiando l’arresto”, afferma la Presidente dell’Associazione Linda Licari. Al Baglio Donna Franca, si è svolta la premiazione condotta da Mariella Domingo, e che ha visto tre vincitori: 3° posto per Giovanni Sanguedolce, 2° per Natale Licari e 1° per Vincenzo Genna.

3° posto – scatto di Giovanni Sanguedolce

Importante l’apporto di Aristide Tassone, appassionato di fotografia e vincitore della scorsa edizione. Il Festival del Tramonto darà appuntamento alla nuova edizione che coinvolgerà tutta la città e le sue contrade, soprattutto quelle che si affacciano nell’incredibile scenario del tramonto dello Stagnone.

(In foto lo scatto primo vincitore di Vincenzo Genna)