“1995” l’Ep di Pascal e l’esigenza di fare musica

Si intitola “1995” come il suo anno, quello che lo ha fatto nascere a Como il 13 di aprile. E a quasi 27 anni, Pascal Santoro, in arte “Pascal” – che a 12 anni si è trasferito a Marsala – pubblica il suo primo Ep.

“1995 nasce dall’esigenza di esprimermi, di mettermi in gioco di vivere attraverso ciò che amo di più, la musica – ci dice il cantautore -. Sono in una fase di formazione, ma mi sento pronto a questa sfida”. Polistrumentista dalla vocalità contemporanea, pop-trap, sorprende per le contaminazioni soul, affidandosi alla chitarra dinamica di un altro musicista marsalese, Francesco Di Giovanni, e di Grazia Buffa, seconda voce.

Grazia Buffa

Francesco Di Giovanni

“A domani” evoca nelle sonorità i “Brividi” di Mahmood e Blanco; spesso eterea e dilatata la musica di Pascal, è piacevole all’ascolto, fresca, attuale anche nei suoi testi, frammenti di ricordi, di “teen spirit”, di giovane vita vissuta.

Anche l’uso dell’elettronica non è mai invasiva, come in “Sopra le nuvole” un brano su cui si adagia il pianoforte sognante. “Faccio musica da 5 anni – precisa -. Nonostante la mia visibilità sia cresciuta, ho sempre avuto difficoltà ad esibirmi “live” nella mia città e dintorni perché capisco che fare musica propria non è facile, soprattutto non è facile da fare ascoltare”.

L’Ep è stato registrato da Giuseppe Denaro al Puresound Studio di Mazara del Vallo. “1995” di Pascal si può ascoltare su Spotify.