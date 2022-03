Dati Covid 3 marzo: 41500 nuovi casi e 185 decessi in Italia. Sicilia seconda regione per contagi giornalieri

Sono 41.500 i nuovi casi di positività al Covid-19, 185 i decessi e 62.551 i guariti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 12.910.506 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 155.399. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 431.312 (ieri 415.288). Il tasso di positività, ieri all’8,8% sale al 9,6%.

Sul fronte del sistema sanitario diminuiscono ancora le terapie intensive: sono 27 in meno e scendono complessivamente a 654, così come i ricoveri ordinari, 355 in meno per un totale di 9.599 nei vari ospedali italiani. A livello territoriale, il Lazio è la regione che presenta il maggior incremento di contagi (4.771). Seguono Sicilia (4.411) Lombardia (4.386) e Veneto (3.918).

Nell’isola sono stati registrati 18 decessi e oltre 15 mila guariti nelle ultime 24 ore. Alla luce di ciò, gli attuali positivi sono 222.408, i ricoverati 1034 (di cui 67 in terapia intensiva). Tra le nove province, il numero più alto di contagi giornalieri si registra a Palermo (1250), poi Messina (996), Catania (894), Trapani (640), Agrigento (537), Siracusa (464), Ragusa (403), Caltanissetta (256), Enna (83).