L’ex senatore Pietro Pizzo: “Intitolare una piazza di Marsala all’Ucraina”

L’ex senatore Pietro Pizzo di recente nominato dal sindaco Massimo Grillo, presidente della Commissione comunale che si occupa di Toponomastica, lancia una proposta che riguarda l’intitolazione di una piazza nella città di Marsala.

“Credo che sia giusto – ci ha detto l’ex parlamentare – in un momento così drammatico dare testimonianza della vicinanza della città di Marsala alla nazione Ucraina. per questo convocherò una riunione straordinaria della commissione che presiedo per proporre l’intitolazione di una piazza che vorrei fosse chiamata piazza Libertà Ucraina”.